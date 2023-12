Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti e Israele non sono mai stati così determinati e allineati nei nostri valori, nei nostri interessi e nei nostri obiettivi condivisi”. È quanto afferma il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, durante la conferenza stampa congiunta con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin in visita in Israele. “I nostri nemici comuni in tutto il mondo stanno guardando e sanno che una vittoria israeliana è una vittoria del mondo libero guidato dagli Stati Uniti”, ha aggiunto Gallant.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata