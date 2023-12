Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti continuano a credere, come hanno fatto sotto le amministrazioni di entrambi i partiti, che sia nell’interesse di israeliani e palestinesi avanzare verso due Stati che vivano fianco a fianco in reciproca sicurezza”. Lo ha detto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin in conferenza stampa congiunta in Israele con il ministro della Difesa Yoav Gallant. “Israeliani e palestinesi hanno pagato un prezzo troppo alto”, ha aggiunto, “sia gli israeliani che i palestinesi meritano un orizzonte di speranza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata