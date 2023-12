Tel Aviv (Israele), 18 dic. (LaPresse/AP) – “Questa è l’operazione di Israele. Non sono qui per dettare tempi o scadenze”. Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin in conferenza stampa congiunta con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Austin e altri funzionari statunitensi hanno ripetutamente espresso preoccupazione per l’elevato numero di vittime civili a Gaza. Ma ha detto che gli Stati Uniti non hanno fatto richieste esplicite.

