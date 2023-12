Roma, 18 dic. (LaPresse) – “Non abbiamo in agenda nessuna privatizzazione, noi stiamo lavorando per realizzare un piano industriale impegnativo che richiede uno sforzo finanziario importante e stiamo studiando varie soluzioni per trovare eventualmente delle modalità di finanziamento che possano coinvolgere anche parther o investimenti privati. Ma questo non significa privatizzare”. Lo precisa l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, a margine della presentazione della partnership con Milano-Cortina.

