Roma, 18 dic. (LaPresse) – Nessun problema per il pagamento degli stipendi e delle tredicesime dei dipendenti della P.A.. Lo fa sapere l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in merito all’attacco informatico di tipo ransomware portato a segno dal gruppo di hacker russofono Lockbit 3.0 alla P.A. lo scorso 8 dicembre di cui si è avuta notizia in giornata. In una nota l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha precisato che “come confermato dalla stessa società PA Digitale” l’attività svolta “ha consentito di scongiurare la paventata, mancata erogazione degli stipendi di dicembre e delle tredicesime a favore dei dipendenti di alcune Amministrazioni locali indirettamente impattate”.

