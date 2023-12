Roma, 17 dic. (LaPresse) – “I bambini non sono un oggetto, non si comprano e non si vendono, la maternità non è un business. Sembra una banalità ma va detto, e sono fiera che presto l’utero in affitto diventerà presto reato universale”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.

