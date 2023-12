Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Termini che sembravano bestemmie, come i rimpatri con accordi con Paesi come Tunisia e Libia, che nelle discussioni interne e a volte anche nelle discussioni che passano nelle aule giudiziarie vengono viste come fumo negli occhi, in realtà è l’Unione europea che li suggerisce e li incoraggia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo ad Atreju al dibattito ‘Immigrazione, difesa delle frontiere e dimensione esterna: una questione europea’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata