Milano, 16 dic. (LaPresse) – “61 migranti, tra cui donne e bambini, sono annegati in seguito a un tragico naufragio al largo della Libia”. È quanto fa sapere l’ufficio libico dell’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite. “Il Mediterraneo centrale continua a essere una delle rotte migratorie più pericolose al mondo”, scrive in un a nota sui social. Secondo i sopravvissuti, sul gommone che è affondato a nord di Zuwara, città libica da dove era partito, erano in 86, 25 dei quali sono stati salvati in mare dalla Guardia costiera libica.

