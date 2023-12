Varsavia (Polonia), 11 dic. (LaPresse/AP) – Il governo del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha perso il voto di fiducia tenutosi oggi in Parlamento, il che pone fine a 8 anni di governo del suo partito conservatore. Morawiecki ha perso il voto di fiducia esattamente 6 anni dopo il suo insediamento, che era avvenuto l’11 dicembre del 2017. La sua bocciatura spiana la strada affinché la maggioranza parlamentare voti invece come premier Donald Tusk, centrista, che ha già ricoperto il ruolo di primo ministro dal 2007 al 2014. Tusk dovrebbe rivolgersi ai parlamentari martedì prima di affrontare un voto di fiducia che sembra sicuro di vincere, dato che è sostenuto da una maggioranza. L’atto finale della transizione, poi, è atteso per mercoledì, quando Tusk e il suo governo dovrebbero giurare nelle mani del presidente polacco Andrzej Duda, in tempo perché Tusk possa poi volare a Bruxelles al summit Ue di questa settimana, cruciale per il futuro dell’Ucraina.

