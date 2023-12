Roma, 6 dic. (LaPresse) – “La povertà assoluta in Italia è aumentata quasi dello 0,5% da un anno all’altro. Sono 5,6 milioni, quasi il 10% dei cittadini italiani, a trovarsi in questa condizione. Tra essi, 1 milione e 300mila sono minori. Il che significa persone che non possono mangiare regolarmente, ragazzi che hanno perso la scuola, che vivono in una condizione di abbandono e dispersione scolastica”. Lo ha detto il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, a margine della presentazione a Roma dei nuovi dati sulla povertà in Italia, e l’edizione 2023 della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, rivolta a chi vive in strada.

