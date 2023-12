Milano, 1 dic. (LaPresse) – Nel Cpr di via Corelli a Milano ci sono migranti detenuti “affetti da epilessia, epatite, tumore al cervello, gravi patologie psichiatriche, tossicodipendenti” e tutti “considerati idonei alla vita in comunità ristretta” fra cui un algerino di 57anni “a cui sarebbe stata asportata la milza nel 2018”. Lo si legge nel decreto di ispezione disposto dai pubblici ministeri di Milano Paolo Storari e Giovanna Cavalleri che è ion corso di esecuzione in queste ore da da parte della Guardia di Finanza nel centro di permanenza per il rimpatrio gestito dal 10 ottobre 2022 dalla società salernitana Martinina srl in appalto per la prefettura di Milano per 40,18 euro a migrante al giorno più 132,6 euro per il kit di primo ingresso. L’inchiesta per frode in pubbliche e forniture e appalti truccati che coinvolge la 73enne Consiglia Caruso (amministratrice della società) e il figlio 40enne Alessandro Forlenza (amministratore di fatto della srl le cui quote sono in mano alla moglie, Paola Cianciulli, non indagata) si concentra sugli “espedienti maliziosi e ingannevoli” per far apparire l’appalto “conforme agli obblighi”.

