Roma, 29 nov. (LaPresse) – È stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti il figlio della donna ferita a coltellate nella propria abitazione in via Madonna del Calle a Priverno, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il ragazzo si è scagliato contro il compagno della madre, Germano Riccioni, 50 anni, colpito a morte, e dopo ha aggredito anche la donna, Adele Colussi, 57 anni, soccorsa e trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma. Ad allertare i soccorsi, poco dopo le 6 di stamane, sono stati i vicini di casa.

