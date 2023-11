Palermo, 27 nov. (LaPresse) – Confermato in Appello l’ergastolo per Pietro Morreale, l’ex fidanzato di Roberta Siragusa, la 17enne di Caccamo in provincia di Palermo, carbonizzata e gettata in un burrone la notte fra il 23 e il 24 gennaio del 2021. La corte d’Assise d’Appello ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno ha chiesto la conferma del carcere a vita, così come i legali di parte civile, gli avvocati Giovanni Castronovo, Giuseppe Canzone, Sergio Burgio e Simona La Verde.

