Torino 24 nov. (LaPresse) – “Le scelte che il governo sta facendo sono sbagliate e stanno portando il nostro paese a sbattere. Il governo ha firmato la precettazione, un atto autoritario e antidemocratico che non è mai avvenuto nella storia. Non è un atto solo contro i sindacati ma contro la libertà dei singoli cittadini. Noi abbiamo impugnato quel provvedimento perché è sbagliato, non ci facciamo intimidire e proseguiremo con la nostra lotta”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo a Torino in occasione dello sciopero di tutte le regioni del Nord contro la manovra. “Credo – sottolinea – che la risposta più forte è quella che sta arrivando oggi con una partecipazione fortissima e un’adesione agli scioperi molto alta. Credo che la risposta più forte che può venire sia quella che sta arrivando anche oggi dalle 40 piazze. La democrazia e i diritti si difendono praticandoli”. In piazza a Torino, secondo gli organizzatori, ci sono circa 10mila persone.

