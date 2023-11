Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Egregio Capo di Gabinetto, in relazione alla convocazione in oggetto, vi informiamo che le nostre Segreterie nazionali sono impegnate nelle manifestazioni che abbiamo organizzato in concomitanza dello sciopero generale indetto per le Regioni settentrionali. Tale circostanza ci rende impossibile essere presenti all’incontro delle 15:30, motivo per cui vi chiediamo di posticipare l’orario dalle ore 20:00 in poi, in funzione della partecipazione di una nostra delegazione. Siamo comunque disponibili ad una eventuale convocazione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre. Certi di un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dai Segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla convocazione per la giornata di domani.

