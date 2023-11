Roma, 18 nov. (LaPresse) – “Ho discusso della crisi umanitaria in corso a Gaza con il presidente” egiziano al-Sisi, ho ringraziato l’Egitto per il suo ruolo chiave nel fornire e facilitare gli aiuti umanitari ai palestinesi vulnerabili. Siamo d’accordo sul principio di non sfollare forzatamente i palestinesi e su un orizzonte politico basato sulla soluzione dei due Stati”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

