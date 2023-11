Mosca (Russia), 17 nov. (LaPresse/AP) – Il ministero della Giustizia russo ha dichiarato di aver intentato una causa presso la Corte Suprema del Paese per mettere fuori legge il ‘movimento pubblico internazionale”‘ Lgbtq in quanto estremista. In una dichiarazione online che annuncia la causa, il ministero ha dichiarato che le autorità hanno identificato “segni e manifestazioni di natura estremista” nelle “attività del movimento Lgbt” in Russia, tra cui “l’incitamento alla discordia sociale e religiosa”. La Corte Suprema russa ha fissato un’udienza per l’esame della causa per il 30 novembre.

