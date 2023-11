Torino, 16 nov. (LaPresse) – Jannik Sinner batte Holger Rune in tre set e chiude al primo posto il gruppo verde delle Atp Finals centrando il terzo successo in altrettante partite. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in due ore e 32′ di gioco. Con questa sconfitta il danese, battuto per la prima volta da Sinner, è eliminato: Novak Djokovic si qualifica così come secondo in vista delle semifinali in programma sabato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata