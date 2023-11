Madrid (Spagna), 15 nov. (LaPresse) – Il leader di Vox, Santiago Abascal, intervenendo al Congresso dei deputati nel corso della sessione d’investitura di Pedro Sanchez, ha accusato il socialista di “cercare di rovesciare l’ordine costituzionale e di preparare un colpo di Stato in collusione con le minoranze separatiste”. Le dichiarazioni hanno scatenato polemiche in aula e la presidente del Congresso, la socialista Francina Armengol, ha chiesto ad Abascal di ritirare l’accusa di golpe. Abascal non ha voluto ritirare quanto detto. “Ho diritto a dire che è un colpo di stato”, ha detto il presidente di Vox, affermando che la legge di amnistia è incostituzionale.

