Milano, 15 nov. (LaPresse) – Israele ha dato il suo ok a far entrare nella Striscia di Gaza 24.000 litri di carburante diesel destinati al funzionamento dei camion utilizzati dalle Nazioni Unite per le proprie operazioni umanitarie. Lo hanno annunciato ieri due funzionari israeliani e una fonte umanitaria, come riporta Haaretz. Questa sarà la prima volta dall’inizio della guerra che Israele accetterà di consentire l’ingresso di carburante a Gaza. Il carburante è destinato solo ai camion delle Nazioni Unite e non agli ospedali, ha aggiunto la fonte, secondo cui gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sull’Onu affinché accettasse il carburante.

