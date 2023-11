Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Oggi abbiamo costruito una squadra unita pronta a realizzare i cambiamenti di cui il Paese ha bisogno nel lungo periodo”. Così il primo ministro britannico Rishi Sunak commenta il rimpasto di governo che ha visto James Cleverly nominato ministro dell’Interno in sostituzione di Suella Braverman, e il ritorno dell’ex premier britannico David Cameron nel ruolo di ministro degli Esteri. “Professionalità, integrità ed esperienza”, ha scritto Sunak in un post sul social X, “questa è una squadra che sarà coraggiosa nel prendere le decisioni giuste per il nostro grande Paese, non quelle facili”.

