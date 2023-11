Roma, 13 nov. (LaPresse) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato di aver finito il carburante con cui rifornire gli ospedali di Gaza. Lo riporta Sky News. Da domani il deposito di carburante nell’enclave non sarà più in grado di rifornire gli ospedali, non si potranno rimuovere le acque reflue o fornire acqua potabile, ha dichiarato il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini. “Qual serbatoio ora è vuoto”, ha comunicato, aggiungendo che “in due giorni, entro il 14 novembre, ciò potrebbe avere un impatto sulle ambulanze e sulle principali operazioni ospedaliere”. Alcuni nosocomi, ha aggiunto, “hanno un po’ di energia solare, ma è marginale, quindi smetteranno di funzionare”. Lazzarini ha spiegato che l’esercito israeliano ha ignorato la richiesta di consegnare le sue scorte di carburante.

