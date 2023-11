Washington (Stati Uniti), 10 nov. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello cinese, Xi Jinping, si incontreranno mercoledì 15 novembre in California per colloqui sul commercio, su Taiwan e sulle difficili relazioni tra Pechino e Washington. I due leader si erano incontrati per l’ultima volta quasi un anno fa, in occasione del vertice del G20 di Bali, in Indonesia. Funzionari della Casa Bianca, in condizioni di anonimato, hanno spiegato che Xi e Biden si vedranno nella Baia di San Francisco ma non hanno fornito ulteriori dettagli per motivi di sicurezza. L’incontro non dovrebbe portare ad annunci importanti. Secondo un funzionario dell’amministrazione americana “Biden sta cercando di gestire la competizione” con la Cina “prevenendo il rischio di conflitti e garantendo che i canali di comunicazione siano aperti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata