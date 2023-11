Milano, 10 nov. (LaPresse) – L’ospedale Al-Quds di Gaza City ha dovuto smettere mercoledì di fornire i servizi chiave per la mancanza di carburante. Lo ha fatto sapere Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell’Onu, durante una conferenza stampa a New York. La consegna degli aiuti umanitari è iniziata il 21 ottobre e fino a oggi sono entrati nella Striscia di Gaza 756 camion, il che “rappresenta solo una frazione di ciò che è necessario” perchè ancora non risulta che sia entrata “nessuna fornitura di carburante”.

