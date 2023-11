Roma, 4 nov. (LaPresse) – “La guerra in Medioriente, questo conflitto distoglie l’attenzione” dall’Ucraina, “credo che questo fosse uno degli obiettivi della Federazione Russa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con la presidente della Commissione europea, Ursula von der leyen. Lo riporta Ukrainska Pravda. “L’attenzione sull’Ucraina si ridurrà e questo è un dato di fatto. Ma ci siamo già trovati in situazioni difficili. Ci trovavamo già in situazioni molto difficili quando non vi era quasi alcuna attenzione sull’Ucraina”, ha affermato Zelensky.

