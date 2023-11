Chieti, 1 nov. (LaPresse) – Una donna di 66 anni di origine inglese è stata trovata morta in casa a Casoli, in provincia di Chieti: la donna sarebbe stata accoltellata all’addome. Il marito della signora risulta irreperibile. Sul posto in contrada Verratti sono intervenuti i carabinieri di Lanciano e Chieti e il personale del 118.

