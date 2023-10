Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per piangere ed elaborare questa perdita incomprensibile”. Così Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, colleghi dello scomparso Matthew Perry nella sitcom ‘Friends’, in una dichiarazione ai media. “Con il tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora – aggiungono – i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti quelli che lo amavano in tutto il mondo”.

