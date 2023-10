Roma, 28 ott. (LaPresse) – “Se fosse possibile riassumere in un disegno la situazione attuale non solo del Medioriente ma del mondo non sarebbe fuori luogo rappresentarlo come una bomba con la miccia nella Striscia di Gaza. La miccia va spenta, poi va disinnescata la bomba”. Lo ha detto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, all’Assemblea nazionale di Azione in corso a Roma.

