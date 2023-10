Milano, 22 ott. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà martedì in visita in Israele per incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo rende noto l’Eliseo. Nell’attacco di Hamas sono morti 30 cittadini francesi, mentre 7 risultano ancora dispersi. Di una ragazza si sa che è presa in ostaggio mentre “per gli altri sei c’è la possibilità che siano ostaggi ma di ciò non abbiamo certezza”, ha detto Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata