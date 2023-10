Milano, 21 ott. (LaPresse) – Con la convocazione del vertice al Cairo, l’Egitto “ha cercato di costruire un consenso internazionale” per chiedere “la fine della guerra in corso che ha causato la morte di migliaia di civili innocenti sia sul lato palestinese che israeliano”. È quanto si legge in una nota della presidenza egiziana. I partecipanti al vertice, si legge nella nota, “chiedono il rispetto delle norme del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale, che sottolineano l’importanza fondamentale di proteggere i civili e di non esporli a pericoli e minacce” e sottolineano la necessità di “garantire il flusso di aiuti umanitari e di soccorso e la loro consegna ai giusti beneficiari tra la popolazione della Striscia di Gaza”.

