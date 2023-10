Milano, 21 ott. (LaPresse) – Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21.45 di questa sera ad Argenta, in provincia di Ferrara, per l’esplosione per probabile fuga di gas di un’abitazione di due piani. Lo riporta l’account X dei vigili del fuoco, in cui si specifica che le squadre Usar sono impegnate nella ricerca di due possibili dispersi. Nelle immagini diffuse su X si vede una colonna di fumo e una catasta di macerie della casa praticamente distrutta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata