Milano, 20 ott. (LaPresse) – Judith e Natalie Raanan, le due cittadine israelo-statunitensi liberate da Hamas, sono rientrate in Israele. Lo afferma in un comunicato l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’inviato di Netanyahu per gli ostaggi, Gal Hirsch, insieme a funzionari delle forze di difesa israeliane (Idf) e di altre organizzazioni di sicurezza, hanno incontrato le due donne al confine con la Striscia di Gaza e le stanno attualmente portando in una vicina base militare dove si riuniranno con i loro parenti che le stanno aspettando.

