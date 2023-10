Milano, 20 ott. (LaPresse) – Il dipartimento francese delle Alpi Marittime, quello in cui si trova Nizza, è in allerta rossa per piogge e inondazioni dalle 4 di stamattina e due ponti hanno ceduto a Saint-Martin-Vésubie. Lo riporta l’emittente Bfmtv, citando informazioni di BFM Nice Côte d’Azur. Si tratta del ponte ‘Maïssa’ e del ‘Tre ponti’. Bfmtv aggiunge che le forze dell’ordine continuano a mettere in sicurezza la zona e precisa che nel Comune 15 persone sono state evacuate preventivamente dalle loro abitazioni.

