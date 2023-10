Milano, 19 ott. (LaPresse) – “Il carburante è necessario anche per i generatori degli ospedali, per le ambulanze e per gli impianti di desalinizzazione: invitiamo Israele ad aggiungere carburante alle forniture salvavita che possono entrare a Gaza”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, come riporta Haaretz. “I nostri camion sono carichi e pronti a partire. Stiamo lavorando con le Società della Mezzaluna Rossa egiziana e palestinese per consegnare i nostri rifornimenti a Gaza non appena il valico di Rafah sarà aperto, speriamo domani”, ha aggiunto Tedros.

