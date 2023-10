Roma, 19 ott. (LaPresse) – Sarebbero almeno 203 gli ostaggi, tra cittadini e militari israeliani, nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il portavoce delle forze israeliane di difesa (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari. Lo riportano i media israeliani. Hagari ha spiegato ai giornalisti di aver avvertito le famiglie degli ostaggi, sottlineando che non si tratta di un numero definitivo visto che l’Idf sta indagando sugli israeliani scomparsi nell’attacco del 7 ottobre sulla base di nuove informazioni. In alcuni casi c’è un’elevata possibilità che queste persone siano effettivamente in ostaggio e questo è stato comunicato alle famiglie. In altri casi, tuttavia, le probabilità sono decisamente più basse.

