Roma, 18 ott. (LaPresse) – Un 32enne italiano, è ricoverato in fin di vita, al policlinico Umberto I, dopo essere stato accoltellato alla gola davanti ad un bar in piazza Bologna. Secondo la ricostruzione della polizia del reparto volanti, che ha arrestato l’aggressore poco dopo, il fermato, un cittadino marocchino di 29 anni, si era avvicinato alla vittima che stava parlando con un amico. Il 29enne, dopo avergli sventolato sotto al naso una rosa gialla era stato invitato dai due ad allontanarsi, ma all’improvviso ha estratto un coltello e gli ha sferrato un fendente alla gola. Gli agenti delle volanti lo hanno bloccato poco dopo. La polizia era intervenuta, nel corso della stessa serata per altre due segnalazioni di aggressioni in zona Portonaccio. Dalle descrizioni delle vittime, sembrerebbe che si tratti della stessa persona, perché in tutti e tre i casi la segnalazione parlava di una persone vestita con una tuta bianca.

