Roma, 18 ott. (LaPresse) – Gli attacchi di Hamas contro Israele non giustificano una “punizione collettiva” della popolazione di Gaza. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento durante il Forum della Via della Seta a Pechino. Lo riporta Radio France Internationale. “Sono pienamente consapevole delle profonde lamentele del popolo palestinese dopo 56 anni di occupazione. Ma per quanto gravi siano queste rimostranze, non possono giustificare gli atti terroristici commessi da Hamas il 7 ottobre. Ma questi attacchi non possono giustificare la punizione collettiva dei palestinesi”, ha affermato Guterres.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata