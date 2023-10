Mumbai (India), 16 ott. (LaPresse/AP) – Adesso è ufficiale: le gare di bob, slittino e skeleton delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non si svolgeranno in Italia ma all’estero. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, in occasione della sessione del Cio in svolgimento a Mumbai, in India. Il progetto iniziale prevedeva il restyling della storica pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo, costruita 100 anni fa e utilizzata per i Giochi Invernali del 1956.

