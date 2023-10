Roma, 16 ott. (LaPresse) – Nel corso di una conversazione con l’omologo iraniano Ibrahim Raisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affrontato la questione della crisi in Medioriente, sottolineando che dovrebbero essere evitati passi che possano aumentare le tensioni. Lo riporta l’agenzia turca Anadolou. Erdogan ha affermato che porre fine al conflitto il prima possibile è fondamentale per la pace regionale e che la Turchia sta compiendo sforzi per fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Secondo Erdogan accordo comune sulla questione israelo-palestinese porterebbe a una soluzione permanente della crisi.

