Milano, 16 ott. (LaPresse) – La Knesset, ovvero il parlamento israeliano, è stata costretta a sospendere la sua prima sessione dopo la pausa estiva mentre a Gerusalemme suonavano le sirene di allarme aereo. I parlamentari e gli altri partecipanti si sono diretti ai rifugi antiaerei. Lo riporta Haaretz. Le sirene per il pericolo di bombardamenti hanno suonato anche a Tel Aviv e nelle città del centro di Israele. I media israeliani riferiscono di diverse forti esplosioni nelle aree, ma non ci sono notizie immediate di feriti o danni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata