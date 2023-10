Milano, 14 ott. (LaPresse) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si è recato in visita nei kibbutz Be’eri e Kfar Aza, due delle comunità al confine con Gaza più colpite dall’attacco di Hamas di sabato scorso. Lo ha riferito il suo ufficio dopo che il primo ministro ha lasciato la zona. In un breve comunicato, di cui riferisce il Times of Israel, si legge che Netanyahu “ha camminato tra le rovine delle case dove sono avvenuti questi terribili massacri”. Il primo ministro è stato informato dagli ufficiali dell’esercito israeliano (Idf) attualmente presenti sul posto, compreso il capo del battaglione di paracadutisti. Si tratta della prima visita di Netanyahu sul posto, che giunge una settimana dopo il massiccio attacco di Hamas. Netanyahu era stato criticato per non essersi recato sul posto, non aver partecipato ai funerali e non aver fatto visita ai feriti.

