Bruxelles, 13 ott. (LaPresse) – “C’è preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria a Gaza, in particolare a causa della carenza di acqua, cibo, forniture mediche, carburante ed elettricità. Pertanto l’Ue sostiene l’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e siamo pronti a sostenere gli sforzi per contribuire ad alleviare la situazione, anche incoraggiando la creazione di corridoi umanitari e consentendo la consegna degli aiuti umanitari tanto necessari”. Lo ha detto il portavoce capo della Commissione europea, Eric Mamer, nel briefing quotidiano con la stampa. “Intensificheremo ulteriormente il nostro impegno con tutti gli attori regionali e con i nostri principali partner internazionali”, ha aggiunto.

