Roma, 12 ott. (LaPresse) – Tornare in commissione Lavoro alla Camera per approfondire il documento finale approvato oggi dall’Assemblea del Cnel sul lavoro povero e il salario minimo. Sarebbe questo l’orientamento della maggioranza, secondo quanto si apprende, in vista della prossima settimana. Mercoledì infatti è in calendario nell’Aula di Montecitorio la discussione del ddl sul Salario minimo. Un rinvio in commissione, viene spiegato, permetterebbe di esaminare il documento che oggi stesso il presidente del Cnel, Renato Brunetta, consegnerà alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata