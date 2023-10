Gerusalemme, 12 ott. (LaPresse/AP) – Un alto funzionario di Hamas ha avvertito che qualsiasi invasione israeliana della Striscia di Gaza si rivelerà catastrofica per l’esercito israeliano. “Per ogni azione del nemico abbiamo un piano di risposta pronto”, ha detto Saleh Al-Arouri, vice capo dell’ufficio politico di Hamas. I funzionari della difesa israeliana non hanno ancora ordinato un’invasione di terra del territorio martoriato, ma ne hanno pianificato l’eventualità. L’esercito israeliano ha chiamato in azione oltre 300.000 riservisti per prepararsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata