Milano, 12 ott. (LaPresse) – “Stavamo preparando questo attacco da due anni”. È quanto ha rivelato il dirigente di Hamas, Ali Baraka, in un’intervista rilasciata l’8 ottobre 2023 su Russia Today tv. “L’ora zero è stata tenuta completamente segreta”, ha raccontato Baraka, “la conosceva solo un numero limitato di leader di Hamas”, un numero che si poteva “contare sulle dita di una sola mano”. “Abbiamo fabbriche locali per tutto”, ha poi aggiunto, elencando fabbriche di razzi, mortai, munizioni, fucili e proiettili.

