Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Ribadiremo il chiaro avvertimento rivolto a qualsiasi avversario – Stato o non Stato – che pensi di approfittare dell’attuale crisi per attaccare Israele: non lo fate. Gli Stati Uniti sostengono Israele”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in dichiarazioni alla stampa successive all’incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv. Lo riporta Sky news. “Il messaggio che porto a Israele è questo – ha affermato – potreste essere abbastanza forti per difendervi da soli. Ma finché esisterà l’America non dovrete mai e poi mai farlo”. Gli Stati Uniti, ha concluso: “Staranno dalla parte di Israele, lavorando insieme al suo popolo e a tutti coloro che nella sua regione restano impegnati per un Medio Oriente più sicuro e più prospero”.

