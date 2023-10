Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Hamas ha un solo ordine del giorno: uccidere gli ebrei e distruggere Israele”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in dichiarazioni alla stampa successive all’incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv. “Hamas non rappresenta il popolo palestinese”, ha affermato Blinken e Israele “ha diritto a difendersi per assicurarsi che qualcosa del genere non accada più”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata