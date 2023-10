Milano, 12 ott. (LaPresse) – L’attacco lanciato da Hamas contro Israele “è l’equivalente di dieci 11 settembre” in termini di vite umane. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa durante la sua visita in Israele, rispondendo alla domanda di un giornalista. “Questo attacco è stato devastante”, ha aggiunto, come riporta la Bbc.

