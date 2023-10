Milano, 10 ott. (LaPresse) – “L’imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è proibita dal diritto internazionale umanitario”. È quanto ha affermato l’Alto Commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Türk, in una nota, commentando ‘l’assedio totale’ imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. “Qualsiasi restrizione alla circolazione di persone e merci per attuare un assedio deve essere giustificata da necessità militari o può altrimenti equivalere a una punizione collettiva”, ha aggiunto Turk.

