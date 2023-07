Roma, 25 lug. (LaPresse) – “Il salario minimo è una parte di un problema ben più ampio e le cause dei salari bassi sono molteplici. Dopo anni in cui il problema è stato del tutto trascurato, è necessario approfondire il dibattito per individuare gli strumenti più adeguati per far fronte al problema e restituire agli italiani dignità del lavoro e l’aumento del loro potere d’acquisto”. E’ quanto si legge in un ordine del giorno a prima firma di Lucio Malan (FdI), presentato dai capigruppi di maggioranza in Senato, dove è in discussione una mozione del M5s sul salario minimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata